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Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın film setinden paylaştığı videolu açıklaması gündem oldu.

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