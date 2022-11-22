Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...'' Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...'' 22 Kasım 2022 Salı Saat: 11:00 Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın film setinden paylaştığı videolu açıklaması gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637c81aaf53c54064b606803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı! Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü İstanbul'un Teksası'nda sıradan bir gün: Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında! ''Hata varsa namussuzum'' dedi ama...