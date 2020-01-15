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  3. 15 Ocak 2020 14:00

Cem Yılmaz'dan olay sözler: ''Ben, Tarkan ve Athena Gökhan...''

Cem Yılmaz, “Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” diyerek yanıt verdi.

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