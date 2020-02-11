SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN İDLİB İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Şubat 2020 12:50

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya sorusuna cevap

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, muhabirlerin yeni ilişkisiyle ilgili sorularını ti'ye aldı.

Video Galeri
Sevgilisinin vurduğu genç kadının dehşet anları kamerada
Sevgilisinin vurduğu genç kadının dehşet anları kamerada
Video Galeri
Babil dizisinin 5. bölüm fragmanı
Babil dizisinin 5. bölüm fragmanı
Video Galeri
Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı
Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı
Video Galeri
Bahçeli: ''Türkiye Şam'a girmelidir!''
Bahçeli: ''Türkiye Şam'a girmelidir!''
Video Galeri
Pınar Altuğ'dan tayt tacizine isyan etti!
Pınar Altuğ'dan tayt tacizine isyan etti!
Video Galeri
Elazığ depremini tahmin eden profesörden İstanbul uyarısı
Elazığ depremini tahmin eden profesörden İstanbul uyarısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM