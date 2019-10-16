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  3. 16 Ekim 2019 11:35

Cem Yılmaz'ın yeni filminin galası düzenlendi

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri ''Kaçamak'' ve ''2 Arada''nın galası yapıldı.

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