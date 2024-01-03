Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada!

Canlı yayında ''Kelime-i Tevhid'' tartılması: ''Sana mı soracağım ?''

Yine yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'de ana muhalefet lideri boğazından bıçaklandı

Türkiye'de dev köpekbalığı şaşkınlığı! Tam 4 metre boyunda

İsyan ettiren fark: Bahçede 3 TL, markette 45 TL

Şahinler suç örgütü ''bir kez daha'' çökertildi: Çete lideri yakalandı

Anıtkabir'de şeriat çağrısı rezaleti

İşçilerin yemek ve servisinin kesildiği fabrikada skandal görüntü

Şırnak'ta üretiliyor, Avrupa'nın dört bir yanına ihraç ediliyor

Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı