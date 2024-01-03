Anasayfa Video Galeriler Gündem Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 08:30 Alanya'daki bir tarikat yurdunda kaydedilen görüntüler infial yarattı. KRT TV'de yayınlanan görüntülerde ufak çocukların uğradığı şiddet saniye saniye görüntülenirken zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6594f0ff41ea9f04ec0f9db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi