Anasayfa Video Galeriler Gündem Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı 27 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 13:01 TV100'de Mine Uzun'la Yüz Yüze programına Cemal Enginyurt'un Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya söylediği "Ak Türkçe" sözleri damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60af6df5482e6f496b496843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler... Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürüldü Yeni doğan bebeğini çöpe attı: O anlar kamerada SİDA hedefi tam isabetle vurdu İrem Derici'den süper minili isyan İstanbul'da 500 dronla mest eden ışık gösterisi İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları Markette etek altı taciz rezaleti kamerada Sokak ortasında borç cinayeti