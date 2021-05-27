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  4. Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı

Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı

TV100'de Mine Uzun'la Yüz Yüze programına Cemal Enginyurt'un Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya söylediği "Ak Türkçe" sözleri damga vurdu.

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