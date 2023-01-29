Anasayfa Video Galeriler Gündem Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 15:50 Güncelleme: 29 Ocak 2023 Pazar 15:50 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louis Vuitton mağazası önündeki kuyruğu çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d66b965517cd4c6a1a9023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşe alınmayan kadının iğrenç intikamı kamerada Köpekten kaçarken yola atlayan çocuğun feci ölümü Gözaltındaki annesine getirdiği köfte ekmekten eroin çıktı HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü!