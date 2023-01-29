  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi

Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi

Güncelleme:

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louis Vuitton mağazası önündeki kuyruğu çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İşe alınmayan kadının iğrenç intikamı kamerada
Köpekten kaçarken yola atlayan çocuğun feci ölümü
Gözaltındaki annesine getirdiği köfte ekmekten eroin çıktı
HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses!
İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi
İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü!