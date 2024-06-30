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  4. Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı

Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı

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Demokrat Partili Cemal Enginyurt Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı THY'den TSK'ya Bakanlardan AK Parti teşkilatına kadar FETÖ'cü kadrolarla suçlayarak, Erdoğan'a demediğini bırakmadı.

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