Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı
Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı
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Demokrat Partili Cemal Enginyurt Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı THY'den TSK'ya Bakanlardan AK Parti teşkilatına kadar FETÖ'cü kadrolarla suçlayarak, Erdoğan'a demediğini bırakmadı.