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Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a olay sözler

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu.

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