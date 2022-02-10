Anasayfa Video Galeriler Gündem Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a olay sözler Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a olay sözler 10 Şubat 2022 Perşembe Saat: 17:35 Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620522ae6c50263f2c441ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 10 yıl evli kaldı, 15 yıldır nafaka ödüyor Erdoğan aday olabilecek mi tartışmasında, Şentop: ''Bu konu tartışmaya kapalı'' Bir şehrimizde daha kar esareti! Tüm bağlantılar kesildi Şüpheli ''kilolu'' dikkat çekti! İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon Korkunç kaza! Bina iş makinesinin üzerine devrildi! Cübbeli Ahmet açtı ağzını, yumdu gözünü: ''Ahirette görüşeceğiz'' AK Partili milletvekili zam yağmurunda sorumluyu buldu: CHP! Cem Küçük'ten AK Parti'ye ''şaşırtan'' tepki: ''Bezdirdiniz'' ''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun