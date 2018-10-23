Cemal Kaşıkçı, af, öğrenci andı, Bahçeli’nin çıkışı...
23 Ekim 2018 13:55
Cemal Kaşıkçı, af, öğrenci andı, Bahçeli’nin çıkışı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elde edilen bilgilerin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın planlı bir şekilde öldürüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi, Suudi yönetimine bazı sorular yöneltti. Erdoğan’ın gündeminde ’af ve ant’ meseleleri de vardıAK Parti’nin Meclis Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı, planlı...