SON DAKİKA
2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİ AÇIKLANIYOR - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Ekim 2018 13:55

Cemal Kaşıkçı, af, öğrenci andı, Bahçeli’nin çıkışı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elde edilen bilgilerin Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın planlı bir şekilde öldürüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi, Suudi yönetimine bazı sorular yöneltti. Erdoğan’ın gündeminde ’af ve ant’ meseleleri de vardıAK Parti’nin Meclis Grup Toplantısında konuşan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı, planlı...

Bilgin Pro
Video Galeri
Motosiklette şınav çeken maganda kamerada
Motosiklette şınav çeken maganda kamerada
Video Galeri
Bozdağ, Bahçeli'yi böyle eleştirmişti
Bozdağ, Bahçeli'yi böyle eleştirmişti
Video Galeri
Canlı yayına bağlanan kadından inanılmaz itiraf
Canlı yayına bağlanan kadından inanılmaz itiraf
Video Galeri
Askerlik şubesi önünde ’bedelli’ kuyruğu
Askerlik şubesi önünde ’bedelli’ kuyruğu
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM