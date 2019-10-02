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  3. 02 Ekim 2019 15:50

Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının birnci yılında katlediğildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anılıyor. Anma törenine Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

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