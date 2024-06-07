Anasayfa Video Galeriler Gündem Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 07:45 İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666290665d3d3cf802081a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY yolcu uçağında tedirgin eden acil durum bildirimi Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı