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  4. Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı.

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