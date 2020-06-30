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  3. 30 Haziran 2020 17:45

Cenaze ve nişan töreni sonrası vaka sayısı fırladı

Tokat'ta bir cenaze ile nişan törenine katılan 50'den fazla kişi koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

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