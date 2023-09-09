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  4. Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var

Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var

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Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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