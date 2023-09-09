Anasayfa Video Galeriler Gündem Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 12:30 Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc3b30b8d901180b1c3e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi İstanbul'da korkunç kaza! Kadına çarpıp takla attı 35 yıllık ''Duman gözcüsü'' nöbeti eşine devretti Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu orada aldı Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor Kiracılar platformu kurucusu da sokakta kaldı