Anasayfa Video Galeriler Gündem Cenazede şoke eden an! Tabuttan canlı çıktı Cenazede şoke eden an! Tabuttan canlı çıktı 03 Ağustos 2021 Salı Saat: 10:35 Lübnan'da ölü olduğu gerekçesiyle cenazesi gömülmek üzere yola çıkarılan adam mezarlık içine yaklaşırken hareket etmeye başladı. Etrafında yas tutanları şaşkına çeviren kişi kalp masajı yapılarak en yakın hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6108f1d2db003157746cf907" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangınlar devam ederken THK’nin kullanılmayan uçakları görüntülendi Azerbaycanlı itfaiyeci yanan evdeki Türk bayrağını alıp çıktı Gel de kahrolma! Alevler Milas'ı yuttu, geriye bu manzara kaldı İstanbul'da rehine krizi! Kurşun yağdırdı İtfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı kamerada Her sene yanıyor diyip geçiştirenler iyi okusun: ''150 yıldır yanmayan ormanlar yandı'' Yangın söndürme uçağı yatın dibinden geçince... Yatın sahiplerine tepki yağdı! İsmail Saymaz’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında çok sert tepki Marmaris'te vatandaş TRT ekibini böyle kovaladı