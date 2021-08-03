Cenazede şoke eden an! Tabuttan canlı çıktı

Lübnan'da ölü olduğu gerekçesiyle cenazesi gömülmek üzere yola çıkarılan adam mezarlık içine yaklaşırken hareket etmeye başladı. Etrafında yas tutanları şaşkına çeviren kişi kalp masajı yapılarak en yakın hastaneye kaldırıldı.

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