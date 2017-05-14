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  3. 14 Mayıs 2017 10:45

Cenazeler İzmire geldi

Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından Muğla'dan çıkan cenazeler İzmir'e gelmeye başladı.

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Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
Eurovizyon'da şok görüntüler!.. Sahneye çıkıp bir anda!..
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Bir annenin feryadı...
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Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü
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Düğünde maganda dehşeti
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