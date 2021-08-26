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Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti

Avustralya’da bir çiftçi, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti.

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