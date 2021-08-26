Anasayfa Video Galeriler Gündem Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 13:40 Avustralya’da bir çiftçi, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61276f9a9a22290f9847e8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar İstanbul'da oteldeki dehşet anlar! Böyle kurşun yağdırdı