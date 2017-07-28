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  3. 28 Temmuz 2017 19:15

Çengelköyde fırtınada devrilen asırlık çınar tekrar yerine dikildi

Çengelköy'de şiddetli yağış ve fırtına sonrası yerinden sökülen asırlık çınar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası vinç yardımı ile kaldırılarak tekrar yerine dikildi.

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