Anasayfa Video Galeriler Gündem Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi 04 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 10:41 Güncelleme: 04 Temmuz 2024 Perşembe 10:41 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu sırada Cenk Tosun'un Büyükekşi ile tokalaşmadan arkasından geçmesi dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668652291110ad8d6b042723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Bataklığa saklandı ama kaçamadı Yalova'da baba dehşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 29 ilde yasa dışı bahisçilere ve çocuk istismarcılarına dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla geçti İstanbul'da 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi