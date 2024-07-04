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  4. Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi

Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı oyuncularını otel kapısında karşıladı. Bu sırada Cenk Tosun'un Büyükekşi ile tokalaşmadan arkasından geçmesi dikkat çekti.

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