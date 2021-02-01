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  3. 01 Şubat 2021 10:40

Cenk Tosun: Yuvama döndüm, çok mutluyum

Beşiktaş’ın Everton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, İstanbul’a geldi. Milli yıldız uçaktan inince yaptığı açıklamada “Yuvama, evime döndüm. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

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