Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp

Önceki gün bir Rus turistin köpekbalığı saldırısında öldüğü tatil cenneti Mısır’da bu sefer de bir dalış teknesi alevler içerisinde kaldı. Çıkan yangın sonucu 3 İngiliz turistin kaybolduğu öğrenildi.

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