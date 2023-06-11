Anasayfa Video Galeriler Gündem Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp 11 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:25 Önceki gün bir Rus turistin köpekbalığı saldırısında öldüğü tatil cenneti Mısır’da bu sefer de bir dalış teknesi alevler içerisinde kaldı. Çıkan yangın sonucu 3 İngiliz turistin kaybolduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64861fa09a43e66e997a5a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Konut balonu sönüyor mu? Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi