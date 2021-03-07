Anasayfa Video Galeriler Gündem Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada 07 Mart 2021 Pazar Saat: 14:35 Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6044ba9030b3b34190421ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku! Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü