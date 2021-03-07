  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada

Cep telefonu alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı
Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı
Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar!
Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar!
Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur?
Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur?
Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler!
Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler!
Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor
Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor
MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu
MSB: MAM-L füzesi hedefi tam isabet vurdu
İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı
İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı esnafı aşağı attı
CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!
CNN Türk canlı yayınında ikinci küfür şoku!
Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü
Sokak ortasında eski eşini öldüresiye dövdü