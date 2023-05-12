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Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

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Manisa'da bir cep telefonu teknik servisinde şişmiş telefon bataryası atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayarak yanmaya başladı.

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