Anasayfa Video Galeriler Gündem Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı 12 Mayıs 2023 Cuma Saat: 14:05 Güncelleme: 12 Mayıs 2023 Cuma 14:05 Manisa'da bir cep telefonu teknik servisinde şişmiş telefon bataryası atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayarak yanmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645e1d770feb072e05223943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzedeleri dolandıran şerefsizler çetesi çökertildi Komedi filmi gibi soygun girişimi kamerada Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı Kız Kulesi'nde görsel şölen! Işık ve lazer şovuyla açıldı Adana'da 7 kişinin öldüğü kazada bir kişi ambulans kaçırdı 13 araç bir birine girdi, 7 kişi öldü, bir kişi ambulansı kaçırırken yakalandı! İzmir'de dehşet gecesi! Ölü ve yaralılar var! Kılıçdaroğlu ''ilk yapacağımız iş'' diyerek duyurdu İtalya'da büyük patlama!