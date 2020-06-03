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  3. 03 Haziran 2020 08:30

Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada...

Manisa'nın Soma ilçesinde tamir edilmek istenen bir cep telefonunun bataryası bir anda alev alarak patladı. Paniğe neden olan patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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