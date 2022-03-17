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Cep telefonu yüzünden canından oluyordu

İstanbul Sarıyer’de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Ölümden dönen genç kızın yaşadığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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