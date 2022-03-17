Anasayfa Video Galeriler Gündem Cep telefonu yüzünden canından oluyordu Cep telefonu yüzünden canından oluyordu 17 Mart 2022 Perşembe Saat: 10:20 İstanbul Sarıyer’de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Ölümden dönen genç kızın yaşadığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6232e13693328e660f7ffe73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR NatGeo Wild değil Türkiye! Sevimli canlının vahşi avı kamerada Nehir fosforlu yeşil renge büründü, görenler gözlerine inanamadı Ukrayna o görüntüleri yayınladı; Rus askeri aracı böyle vuruldu Emine Erdoğan'ın leblebi helvası tarifi Yunanistan'ı salladı İstanbul'da KYK yurdunda isyan çıktı Aygün Aydın havuz başından paylaştı; sosyal medyada yer yerinden oynadı Ata Demirer'den olay olan ''Gülşen'' esprisi: ''Türkiye hazır değil'' Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı Galatasaray taraftarı, Barcelona’yı İstanbul'da yutmadı