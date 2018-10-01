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  3. 01 Ekim 2018 10:15

Cep telefonunu böyle kaptı

Vietnam’da otobüs durağında cep telefonuyla uğraşan genç, kapkaç mağduru oldu. Yavaşlayan motosikletteki bir kişi, gencin telefonunu alıp kaçtı. Şahıs kapkaççının peşinden koştuysa da kendisini yakalayamadı. (İHA)

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