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  3. 15 Haziran 2017 19:45

Cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen bir kişi marketin kasasında bulunan bir gencin cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Çinde anaokulunda patlama
Video Galeri
Market gibi Hayır Çarşısı
Market gibi Hayır Çarşısı
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İstanbul'da AVM'ye 'Bomba ihbarı'
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İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı