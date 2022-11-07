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  4. Cephe hattında inanılmaz görüntüler! Üzerine düşen bombalardan böyle kurtuldu

Cephe hattında inanılmaz görüntüler! Üzerine düşen bombalardan böyle kurtuldu

Ukrayna'daki çatışmalarda Rus askerinin insansız hava aracından atılan bombayı eliyle fırlattığı anlar saniye saniye görüntülendi.

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