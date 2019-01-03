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  3. 03 Ocak 2019 13:38

''Ceren Damar'' cinayetinin hemen sonrası kamerada

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesinden hemen sonrasında çekilen görüntüler de ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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