  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Aralık 2019 10:20

Ceren Özdemir cinayeti sonrası dikkat çeken hamle

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren'in evinin önünde katledilmesinin ardından Ordu'da vatandaşlar, dükkanlarının ve apartmanlarının önüne güvenlik kamerası taktırmaya başladı.

Video Galeri
İstanbul'da 2 tekerli trafik terörü kamerada
İstanbul'da 2 tekerli trafik terörü kamerada
Video Galeri
Liseli kıza dehşeti yaşatan vahşiler kamerada!
Liseli kıza dehşeti yaşatan vahşiler kamerada!
Video Galeri
Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
Video Galeri
''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi
''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi
Video Galeri
MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''
MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''
Video Galeri
AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM