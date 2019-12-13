  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Aralık 2019 16:15

Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu

Ordu'da, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde katleden Özgür A. hakkında bir kez ağırlaştırılmış iki kez de müebbet hapis istendi.

Video Galeri
Bakanlık terör tünellerini paylaştı
Bakanlık terör tünellerini paylaştı
Video Galeri
Bisikletli maganda genç kıza saldırdı !
Bisikletli maganda genç kıza saldırdı !
Video Galeri
Ankara'da korku dolu anlar: ''Üzerimde bomba var''
Ankara'da korku dolu anlar: ''Üzerimde bomba var''
Video Galeri
Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek
Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek
Video Galeri
Bin yıllık İncil ele geçirildi
Bin yıllık İncil ele geçirildi
Video Galeri
Canan Karatay hakkında suç duyurusu
Canan Karatay hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM