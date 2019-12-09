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  3. 09 Aralık 2019 17:15

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü !

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un cinayetten 4 saat önce zıpkın aradığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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