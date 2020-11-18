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  3. 18 Kasım 2020 12:00

Cerrahpaşa Dekanı'ndan ''evde de maske takın'' uyarısı!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen "Aile içerisinde bile gerekirse maske ile oturulsun. Bu iki hafta çok önemli." uyarısında bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı
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