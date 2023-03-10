Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir bölümünün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağının duyurulması üzerine görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren hastane çalışanları eylem yaptı.

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