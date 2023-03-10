Anasayfa Video Galeriler Gündem Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı 10 Mart 2023 Cuma Saat: 12:35 Güncelleme: 10 Mart 2023 Cuma 12:35 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir bölümünün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağının duyurulması üzerine görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren hastane çalışanları eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640af9dd7062462470492fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk villalar deprem sonrası bu hale geldi Naci Görür'den Marmara için 7.6'lık deprem senaryosu İstanbul'da dehşet! Sevgilisi olacak cani genç kadına kabusu yaşattı Kilolarından kurtulan Selin Ciğerci'den transparan şov Tümgeneral NATO toplantısındaki boş bardakları topladı, AA da servis etti! Kayseri'de yürekleri ağza getiren deprem kamerada Adıyaman'daki deprem Malatya'daki 6 katlı binayı yıktı! Yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı İstanbul'da korkunç cinayet! Öldürüp aşağı attılar