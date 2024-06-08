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  4. ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı

''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı

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Kocaeli'nde canlı yayında satır ve 2 bıçağı gösterip, küfürler eden ve "cesareti olmayan izlemesin" dedikten sonra eniştesini bıçaklayan zanlı yakalandı. Sosyal medyadaki görüntüler ise kan dondurdu.

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