Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 12:30 Kocaeli'nde canlı yayında satır ve 2 bıçağı gösterip, küfürler eden ve "cesareti olmayan izlemesin" dedikten sonra eniştesini bıçaklayan zanlı yakalandı. Sosyal medyadaki görüntüler ise kan dondurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666424b635557aa45e035873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi Aziz Yıldırım kongreyi terk etti İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki... Deprem bölgesinde 50 bin TL maaşla eleman aranıyor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya yaylım ateşi Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı