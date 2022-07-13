  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı

Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu
Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi
Acil serviste saç saça baş başa kavga
Çöp kamyonu adamı ezdi! Feci kaza kamerada
ABD'yi sarsan skandal! Okul saldırısının görüntüleri sızdı
Tatil çileye dönüştü: Uzungöl yolunda kilometrelerce araç kuyruğu
Hande Fırat'a canlı yayında gelen gizemli telefon! Eli ayağı birbirine dolandı
Adalar vapurunda ortalık savaş alanına döndü
Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi