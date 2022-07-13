Anasayfa Video Galeriler Gündem Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı Çeşme'de büyük yangın! Alevler otoyola ulaştı 13 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 18:15 İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62cee18972c1073867601873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Datça'da orman yangını! Herkes seferber oldu Sitede ''havuz'' kavgası: Yabancı uyruklular ile site sakinleri birbirine girdi Acil serviste saç saça baş başa kavga Çöp kamyonu adamı ezdi! Feci kaza kamerada ABD'yi sarsan skandal! Okul saldırısının görüntüleri sızdı Tatil çileye dönüştü: Uzungöl yolunda kilometrelerce araç kuyruğu Hande Fırat'a canlı yayında gelen gizemli telefon! Eli ayağı birbirine dolandı Adalar vapurunda ortalık savaş alanına döndü Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi