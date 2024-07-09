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  4. Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu

Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

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