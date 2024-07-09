Anasayfa Video Galeriler Gündem Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 15:26 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 15:26 İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668d2c8581ca3fb18c070573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak İstanbul'daki karavan işgalinde süre doldu, karavanlar yediemine çekildi İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı Sokak ortasında dehşet: 2 kadına saldırı DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ''insan onuruna yaraşan bir yaşam için'' 10 talebi belli oldu Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'i buluşturan nikah Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Ankara'da çok sayıda köpek ölü bulundu Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı