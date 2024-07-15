Anasayfa Video Galeriler Gündem Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi 15 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 15:31 İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669516b024988687b502deb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da otomobil tramvaya çarptı 17 terörist etkisiz hale getirildi Profesyonel sporcu 3 kişiyi döve döve hastanelik etti Erdoğan, ''15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz'' Üniversite laboratuvarında korkutan yangın 27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Uzmanı uyardı: Su sebillerinde büyük tehlike