Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

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