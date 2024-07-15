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  4. Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi

Çeşme'de orman yangını: Evler tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

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