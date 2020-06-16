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  3. 16 Haziran 2020 17:10

Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde romanlara ait 300 çadır, belediye ekiplerince kaldırılınca, Roman vatandaşlardan büyük tepki geldi. Evsiz kaldıklarını söyleyen romanlar "Söz veren başkanlar nerede. Çoluk çocuk perişanız" dedi.

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