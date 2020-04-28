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  3. 28 Nisan 2020 14:15

Çeşme'de yasağa rağmen denize girdiler

İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen bir grup denize girdi.

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Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
Sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
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Onlaca gemi İstanbul Boğazı'nın girişinde kaldı
Onlaca gemi İstanbul Boğazı'nın girişinde kaldı
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Boş arazide yanmış ceset bulundu
Boş arazide yanmış ceset bulundu
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi: Kurdeşen koronavirüs belirtisi olabilir
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi: Kurdeşen koronavirüs belirtisi olabilir
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Bağcılar'da korona partisine polis baskını!
Bağcılar'da korona partisine polis baskını!
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Murat Övüç: Kolonya götürdüğüm karakolda bana ''iğrençsin'' dediler
Murat Övüç: Kolonya götürdüğüm karakolda bana ''iğrençsin'' dediler
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