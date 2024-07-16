Anasayfa Video Galeriler Gündem Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 14:36 İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen üç kişiden biri olan 35 yaşındaki kadının kaydettiği son görüntüleri ve son sözleri ortaya çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66965b57fb01771b5f04f113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabine toplandı: İşte masadaki konular İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var Türkiye için endişelendiren yeni varyantlar uyarısı: ''Varsa da bilmiyoruz'' Temmuz ortasında sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 40'a ulaştı, yüzlerce yaralı var Kadıköyde denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı Bagajdan kadın yolcu çıktı... Aşiret düğününde takı şov: Para ve altın yağdı En düşük emekli maaşı belli oldu