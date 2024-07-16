Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri...

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen üç kişiden biri olan 35 yaşındaki kadının kaydettiği son görüntüleri ve son sözleri ortaya çıktı...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66965b57fb01771b5f04f113" allowfullscreen></iframe>