Anasayfa Video Galeriler Gündem Çetin Doğan tahliye oldu Çetin Doğan tahliye oldu 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 12:45 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli Orgeneral Çetin Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af kararının ardından tahliye oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664727543bfe0cf18c0eed67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor 24 kişiye mezar olan binanın müteahhitti kendini böyle savundu İnternetteki lüks daire ilanıyla büyük vurgun Para çekerken aman dikkat: ATM fareleri yine iş başında İstanbul'da metrobüste yangın paniği Havalimanında korku dolu anlar: Uçaktan düştü Kurban derisi, zekat, fitre... Paraları PKK'ya aktarmışlar İstanbul'da restoran alev alev yandı; gözyaşlarıyla izlediler