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Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı

CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal tv100 canlı yayında fenalaştı. Çetin Soysal'a hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

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