Anasayfa Video Galeriler Gündem Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 07:55 CHP 23. Dönem Milletvekili Çetin Soysal tv100 canlı yayında fenalaştı. Çetin Soysal'a hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6077c73d579bcd5c61562b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı! Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaparken bayıldı Sadakatsiz'de Derin ile Asya'yı kaçıran isim ortaya çıktı Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp... İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler