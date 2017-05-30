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  3. 30 Mayıs 2017 17:45

Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Cevdet Yılmaz, görevini Şaban Dişli’den devraldı.

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Park halindeki araçların lastikleri kesildi
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BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar