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  3. 08 Nisan 2017 13:20

Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs devrildi: 9 yaralı

Mersin'in Aydıncık ilçesi yakınlarında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 polis yaralandı.

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