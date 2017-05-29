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  3. 29 Mayıs 2017 20:45

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Eskihisar sahiline geçtiğimiz günlerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

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