Anasayfa Video Galeriler Gündem Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 12 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 18:16 Güncelleme: 12 Ekim 2024 Cumartesi 18:16 Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670a92b8b12cb505a10d9d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Hande Yener eylemde: ''2 aydır insan olmaktan utanıyorum'' Gaziantep'te katliam: Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti Özel gereksinimli gençler Sadettin Saran ile yüzdü Yeşil ve mavinin buluştuğu gizli cennet: Karanlıkdere Kanyonu Polisi ensesinden bıçaklayan saldırganın 4 ay önce çektiği video ortaya çıktı Tuz Gölü'nün endemik türlerinden gen aktarımı yapılacak İstanbul'da sanayi sitesine polis baskını Taksim'de polis memuru ensesinden bıçaklandı: Dehşet anları kamerada