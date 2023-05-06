Anasayfa Video Galeriler Gündem Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı 06 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 12:00 Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı milyonluk hasara neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6456172e1a06f91ad33fcf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı