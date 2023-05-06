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  4. Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı

Ceviz büyüklüğündeki dolu büyük hasara yol açtı

Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı milyonluk hasara neden oldu.

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