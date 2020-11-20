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  3. 20 Kasım 2020 17:30

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

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Türk paraşütçü rüzgara kapılınca ülke değiştirdi
Türk paraşütçü rüzgara kapılınca ülke değiştirdi
Video Galeri
1İstanbul'da vapurda spor dönemi
1İstanbul'da vapurda spor dönemi
Video Galeri
Meteorun düşme anı kamerada
Meteorun düşme anı kamerada
Video Galeri
Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Video Galeri
İstanbul'da eli silahlı trafik magandası kamerada
İstanbul'da eli silahlı trafik magandası kamerada
Video Galeri
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
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