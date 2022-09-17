Çevre yolunda dehşet! Araçların altında kaldı

İstanbul'da yayalara kapalı olan çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye önce bir araç çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan kişi bir başka aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325a670ec80f43c6376f6e3" allowfullscreen></iframe>